2019/10/28 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس مجلس النواب: طلبات الاستجواب التي تم تقديمها الى الرئاسة هي: استجواب رئيس الوزراء ووزراء النفط والكهرباء والصناعة والمالية وكالة خطوة برس.

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