أولمبينا يواجه أوزبكستان في مستهل بطولة دبي الدولية

2019/10/28 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / احسان المرسومي

اعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية بكرة القدم مواعيد مباريات البطولة التي ستنطلق في الامارات في الـ 13 من الشهر المقبل بمشاركة ثمانية منتخبات اسيوية اولمبية تحت 23 سنة وهي العراق والسعودية والبحرين واوزبكستان وسوريا والاردن وكوريا الجنوبية فضلا عن البلد المنظم الامارات.

وبحسب القرعة في هذه البطولة التي تأتي في اطار تحضير المنتخبات لنهائيات القارة الصفراء التي ستكون مؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 والتي تحتضنها العاصمة التايلندية بانكوك مطلع كانون الثاني من العام المقبل بمشاركة 16 منتخبا اسيويا .



فان الثالث عشر من الشهر المقبل سيشهد اقامة اربع مباريات ضمن البطولة الودية، اثنتان منهما تنطلق في توقيت واحد (45 : 2) عصرا وتجمع الاولى كوريا الجنوبية مع السعودية، واوزبكستان مع العراق، وتجري مباراتان في السادسة مساء اليوم نفسه تجمع الاولى سوريا مع الامارات تليها البحرين مع الاردن.



وتجري الجولة الثانية من البطولة في 15 تشرين الثاني المقبل، اذ يلعب اولا كوريا الجنوبية مع البحرين واوزبكستان مع الاردن، تليها مباراة الامارات مع السعودية ويواجه منتخبنا نظيره السوري. وفي الـ 17 من الشهر المقبل وضمن الجولة الثالثة من البطولة تلعب كوريا الجنوبية مع العراق، وتلتقي سوريا الاردن، تليها مباراتين ايضا تجمع اوزبكستان مع الامارات ومن ثم البحرين مع السعودية، وتجري اخر جولات البطولة في الـ 19 من الشهر نفسه اذ يلعب اولا كوريا الجنوبية مع الامارات، والبحرين مع سوريا، تليها مباراة اوزبكستان والسعودية واخيرا يلتقي منتخبنا مع نظيره الاردني.

يذكر ان منتخبنا الاولمبي الذي يقوده الكابتن عبد الغني شهد، سيلعب في مجموعة ضمته الى جانب البحرين واستراليا والبلد المنظم تايلند، ويواصل اولمبينا تحضيراته للنهائيات عبر مشاركته في العديد من المعسكرات الخارجية، في البحرين واخرها كان في قطر، بينما يسعى ملاكه التدريبي الى الوصول بلاعبينا الى الجاهزية المطلوبة والتحضير الفني، بيد ان شهد وملاكه المساعد سعوا الى استقطاب عدد من مواهب المهجر من اجل تطعيم الفريق بالموهوبين الذين اثبت بعضهم كفاءته واستحقاقه للتواجد بين صفوف الاولمبي.

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