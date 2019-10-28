2019/10/28 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كاظم الطائي

ينوي منتخبنا الاولمبي بكرة القدم المشاركة ببطولة دبي الدولية التي ستقام للمدة من الثالث عشرة ولغاية التاسع عشر من الشهر المقبل في الامارات وسيلاعب العديد من الفرق المتقدمة في القارة الاسيوية ضمن رحلة اعداده للنهائيات القارية المزمع اجراؤها مطلع العام المقبل في تايلند .

اللجنة المنظمة للبطولة الدولية في دبي اعلنت مواعيد المباريات وسيخوض منتخبنا الاولمبي اولى لقاءاته في الثالث عشر من تشرين الثاني المقبل امام نظيره الاوزبكي بطل النسخة الاخيرة من كأس اسيا في الساعة الثانية وخمس واربعين دقيقة ظهرا في ملعب ذياب عوانة وسيلاقي في الخامس عشر من الشهر المقبل الفريق السوري وبعد يومين من ذلك التاريخ سيواجه شمشون كوريا الجنوبية قبل ان يختتم رحلته بلقاء نشامى الاردن .

ثمانية منتخبات تشارك في هذه البطولة المتقدمة هي البلد المنظم والعراق والاردن وسوريا والسعودية والبحرين وكوريا الجنوبية واوزبكستان وحددت لكل فريق 4 مباريات في غضون ايام المنافسة التي تقام ضمن منهاج اعدادها لنهائيات اسيا في تايلند بداية العام 2020 وتكفلت اللجنة الاولمبية الوطنية بنفقات المسابقة الدولية في دبي عبر دفع مبلغ خمسة الاف دولار للجهة المنظمة وتحمل اجور الاقامة هناك من الحادي عشر ولغاية التاسع عشر من الشهر المقبل .

مباريات من هذا النوع امام كوريا الجنوبية واوزبكستان وسوريا والاردن ومتابعة لقاءات المنافسة الدولية بين المنتخبات الاخرى مثل الاخضر السعودي والابيض الاماراتي والاحمر البحريني ستعود بالنفع لكتيبة المدرب عبد الغني شهد التي تروم تجهيز خطوطها قبل الذهاب بداية كانون الثاني المقبل الى تايلند لملاقاة استراليا في الثامن منه ضمن لقاءات المجموعة الاولى المكونة من البلد المستضيف والكنغارو والبحرين ومنتخبنا الاولمبي .

الفائز الاول من مجموعة منتخبنا الاولمبي في النهائيات القارية التي ستحتضنها 3 مدن تايلندية للمدة من الثامن ولغاية السادس والعشرين من كانون الثاني في العام المقبل سيلاقي صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية المؤلفة من اليابان والسعودية وقطر وسوريا في حين يقابل الثاني اول المجموعة الاخرى والفرصة مواتية لنيل احد المراكز الثلاثة الضامنة لبلوغ اولمبياد طوكيو في العام 2020 وهناك احتماية وصول فريق رابع اذا تمكن منتخب الساموراي من نيل اللقب او الوصافة او الترتيب الثالث لان بلدهم سيستضيف الاولمبياد وتواجد فريقهم الاولمبي في المسابقة الكروية .

بداية موفقة لاولمبينا في التصفيات منحته المركز الاول في طهران ووضعته في النهائيات القارية ونرى اهمية مشاركته في بطولة دبي وملاقاته ابرز المنتخبات الاسيوية على امل قطفه بطاقة التأهل الى طوكيو وسبق له ان اسعد متابعيه بنتائج لا تنسى في اولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بالتعادل مع سحرة البرازيل وكانت له اطلالة موفقة في اثينا في العام 2004 بلغ فيها المربع الذهبي الى جانب نسخ اخرى في موسكو 1980 ولوس انجيلوس 1984 .

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