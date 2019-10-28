2019/10/28 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعداد / الصباح

حدد الاتحاد العربي لكرة القدم السابع من شهر تشرين الثاني المقبل موعداً جديداً للمواجهة التي ستجمع القوة الجوية بضيفه مولودية الجزائر ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس «محمد السادس» للأندية العربية.

وقال نائب رئيس نادي القوة الجوية العميد وليد الزيدي في تصريحات اعلامية: إن «ملعب جذع النخلة في المدينة الرياضية بالبصرة سيستضيف مباراة القوة الجوية ومولودية الجزائر بعد الاشعار الذي تسلمته ادارة الصقور بهذا الموعد»، لافتا إلى أن «هناك مقترحاً لإقامة مباراة الإياب بين الفريقين في كانون الأول المقبل في الجزائر».

وأضاف الزيدي، أنه أبلغ «الاتحاد العربي بأن نادي القوة الجوية جاهز لمواجهة مولودية الجزائر يوم السادس من شهر تشرين الثاني المقبل في الجزائر ضمن جولة الاياب، على أن يحدد بعدها موعدا لإقامة المباراة المؤجلة في العراق الأمر الذي تم رفضه من قبل الاتحاد العربي والنادي الجزائري وطالب باقامة المباراة الأولى في العراق والثانية في الجزائر».

وكان الاتحاد العربي أبلغ إدارة القوة الجوية بتأجيل مباراة ذهاب ثمن النهائي والتي كانت مقررة يوم الخميس المقبل ، وتأهل القوة الجوية الى ثمن نهائي البطولة بعد ازاحته فريق السالمية الكويتي اذ تغلب عليه في مرحلة الذهاب بكربلاء (3 / 1) وتعادل ايجابا في الكويت (1 / 1) .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (( جذع النخلة ) يحتضن لقاء الجوية ومولودية الجزائر) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (( جذع النخلة ) يحتضن لقاء الجوية ومولودية الجزائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).