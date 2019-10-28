2019/10/28 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الخدمة محمود محمد التميمي لمياء الخالدي نائباً صباح نوري المحياوي عضواً اسماء شاكر عضواً الهام لطيف شكر عضواً فرنسيس عزيز اوراها عضواً احمد محسن عضواً احمد هشام عضواً محمد عبدالحسين صاحب عضواً جوان احمد عضواً عارف مصلح عضواً

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق أسماء أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي وكالة خطوة برس.

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