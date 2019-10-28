الصدر يدعو المتظاهرين إلى الاستمرار باحتجاجاتهم

2019/10/28 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق دعا زعيم #التيار_الصدري #مقتدى_الصدر، والمقرب من تحالف #سائرون الذي يُعد أحد قطبي الحكومة العراقية برئاسة #عادل_عبد_المهدي، المتظاهرون إلى «الاستمرار» في احتجاجاتهم.وقال الصدر في تغريدة له على […]

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