رئاسة البرلمان: استلمنا طلبات استجواب أربعة وزراء ورئيس الحكومة وهذا موعد استجوابهم  

2019/10/28 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق حددت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، الشهر المقبل موعداً لاستجواب خمسة وزراء، معلنة عن أسمائهم.وقال مصدر نيابي لـ”يس عراق” إن “رئيس مجلس النواب أكد أن طلبات الاستجواب التي تم تقديمها الى الرئاسة، شملت استجواب وزير النفط، واستجواب وزير الكهرباء، واستجواب وزير الصناعة، واستجواب وزير المالية، واستجواب رئيس مجلس الوزراء”.وأضاف المصدر، أن […]

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