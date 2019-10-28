البرلمان يبقي جلسة اليوم مفتوحة ويعلن استئنافها يوم غد الثلاثاء

2019/10/28 | 18:47

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بغداد اليوم _ بغداد

قرر مجلس النواب إبقاء جلسته، التي عقدها اليوم، مفتوحة، فيما أعلن استئنافها يوم غد الثلاثاء، في الساعة الواحدة ظهراً.

بغداد اليوم- بغداد

حددت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، الشهر المقبل موعداً لاستجواب خمسة وزراء، معلنة عن أسمائهم.

وقال مصدر نيابي لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس النواب أكد أن طلبات الاستجواب التي تم تقديمها الى الرئاسة، شملت ا

بغداد اليوم _ بغداد

أنهى مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، قراءة مشروع قانون مجلس الاعمار.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن البرلمان أنهى خلال جلسته المنعقدة الآن، قراءة مشروع قانون مجلس الاعمار.

وصوت مجلس النواب خلال جلسته حتى الآ

بغداد اليوم _ بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، قائمة أسماء أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي ورئيسه ونائبه، الذين صوت عليهم مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الاثنين.

وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الاثنين، جلسة صوت خلالها على الغا

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