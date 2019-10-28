مقتل البغدادي: ردود فعل دولية تعتبره

2019/10/28 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثار إعلان الولايات المتحدة مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي ردود فعل دولية، اعتبرت أغلبها أن مقتله يشكل "إسهاما كبيرا" في مكافحة الإرهاب محذرة من أنها ليست نهاية الحرب ضد التنظيم المتطرف، حيث توقعت قوات سوريا الديمقراطية أن الخلايا النائمة ستحاول الثأر للبغدادي.

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