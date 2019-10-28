مجلس النواب يتخذ قرارات مهمة

2019/10/28 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، في جلسته التي عقدت لتلبية مطالب المتظاهرين على جملة من القرارات المهمة.

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