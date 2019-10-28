بايدن ينتقد تعيين ترمب أفرادا من عائلته في البيت الأبيض

2019/10/28 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد نائب الرئيس الأميركي السابق “جو بايدن”، سياسات الرئيس دونالد ترمب، المتعلقة بتعيين اشخاص مقربين منه في البيت الأبيض.

وأكد بايدن في تصريح، ان قيام ترمب بتعيين ابنته ” ايفانكا”، وصهره “جارد كوشنر”، بمناصب رفيعة في البيت الابيض عمل غير مناسب، لأنهما غير جديران بتولي تلك المسؤوليات، ويشاركان بأعمال لا يعرفان عنها شيئا، لافتا الى انه لن يقوم بتعيين المقربين منه، في حال توليه منصب الرئاسة.

وجاءت تصريحات بايدن، في وقت يتوقع فيه المراقبون، ان يكون المنافس الأبرز للرئيس ترمب، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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