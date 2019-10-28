مقتل موظف حكومي وابنته بتفجير شمال شرقي ديالى

2019/10/28 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، بمقتل موظف حكومي مع ابنته بتفجير عبرة ناسفة شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان" موظفا حكوميا في وزارة التجارة لقي مصرعه مع ابنته اثنار انفجار عبوة ناسفة على سيارتهم في قرية نهر الامام بقضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".

واضاف أنه" تم نقل جثتي الضحيتين الى الطب العدلي وفتح تحقيق موسع بالحادث من قبل الاجهزة الأمنية".

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