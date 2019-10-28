كيف تمكنت القوات الأمريكية من تنفيذ عملية قتل أبو بكر البغدادي؟

2019/10/28 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تطلب الوصول إلى زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي أشهرا طويلة من العمل والترصد، وفق ما أوضح الصحافي في فرانس24 والمختص في الحركات الجهادية وسيم نصر.



وتطرق نصر إلى السيناريوهات المحتملة التي مكنت من الوصول إليه رغم سعيه لعدم استعمال الأجهزة الإلكترونية حتى لا يتم تحديد مكانه.

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