أنقرة تتحدث عن تعاون مع واشنطن خلال عملية قتل البغدادي وموسكو تمتنع عن التأكيد أو النفي

2019/10/28 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تركيا الإثنين عن اتصالات "كثيفة" أجريت مع الأجهزة العسكرية الأمريكية شملت تنسيقا وتبادلا للمعلومات خلال الليلة التي شهدت القضاء على زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي.



في حين امتنعت روسيا عن التعليق حول علمها المسبق بهذه العملية قبل وقوعها لكنها أوضحت بأنها رصدت طائرات حربية ومسيرة أمريكية في المنطقة السورية التي قالت واشنطن أنها نفذت عمليتها فيها.

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