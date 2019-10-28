الدّيانةُ التي لا مَقبرة لموتاها.. تَنعتش في كردستان العراق

2019/10/28 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجمة- الحل العراق في معبدٍ قديم متهالك جزئياً، أقسمت “فايزة فؤاد” اليمين أمام الكهنة معلنةً اعتناقها الديانة الزرادشتية.وقد ازداد بشكلٍ ملحوظ عدد الأكراد المسلمين الذين اعتنقوا هذه الديانة، حيث […]

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