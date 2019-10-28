بارزاني يناقش مع السفير الالماني الجديد تأثيرات مقتل البغدادي على الاوضاع في المنطقة

2019/10/28 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني مع السفير الالماني الجديد لدى بغداد، اليوم الاثنين، مخاطر وتهديدات ارهابيي "داعش" على مستقبل العراق والمنطقة وخصوصا بعد مقتل البغدادي.وجاء في بيان للموقع الرسمي لبارزاني، انه استقبل، اليوم الاثنين في مصيف صلاح الدين باربيل ، السفير الالماني الجديد لدى بغداد اوله ديل، مبينا ان اللقاء تم بحضور القنصل العام الالماني في اربيل السيدة باربارا فولف ونائبها سفين غراوسبي.واضاف البيان ان السفير الالماني الجديد وعبر في اللقاء عن تثمينه للاستقرار والامان في اقليم كوردستان، مؤكدا ان بلاده شاكرة لدور الاقليم في ايواء واسكان اللاجئين الذي يعد حملا ثقيلا وان المانيا ستستمر في مساندة الاقليم واعمالها ونشاطاتها في العراف والاقليم في مجالات التنمية والاستقرار.واشار الى ان بارزاني من جهته تمنى النجاح للسفير الجديد في مهام عمله، موضحا فيما يخص اوضاع اللاجئين ان ابواب الاقليم مفتوحة وهو بحاجة الى مساعدة المانيا والمجتمع الدولي فيما يخص اسكان اللاجئين.ونوه البيان الى ان الاجتماع تطرق الى تاثيرات المتغيرات والتطورات في سوريا على استقرار الاقليم والمنطقة، كما ناقش الجانبان مخاطر وتهديدات ارهابيي "داعش" على مستقبل العراق والمنطقة وخصوصا بعد مقتل البغدادي.كما شار البيان الى ان الاوضاع في العراق والتوترات والتظاهرات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب العراقي وكذلك العلاقات بين اقليم كوردستان وبغداد والاوضاع في كركوك كانت محاور اخرى في اللقاء نفسه.

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