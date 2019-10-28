نور مروان.. طالبة الطب التي قتلتها قنبلة غاز مسيل للدموع

2019/10/28 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد أعلنت مصادر طبية في بغداد مقتل الطالبة في كلية طب بغداد نور مروان، إثر إصابتها بقنبلة غاز مسيل للدموع في منطقة الرأس، خلال مشاركتها في تظاهرة مؤيدة للحركة الاحتجاجية في البلاد.ونعت كلية الطب بجامعة بغداد الفقيدة، فيما قدم ناشطون ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي تعازيهم لأسرتها، وطالبوا بفتح تحقيق عن الجهة التي […]

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