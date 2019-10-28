2019/10/28 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب السيد السيستاني: الأربعاء اول أيام ربيع الأول وكالة خطوة برس.

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