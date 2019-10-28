الشيخ علي: قرارات البرلمان اليوم سياسية وقوانين الامتيازات لا تلغى إلا بقوانين

2019/10/28 | 19:18

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بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو مجلس النواب، فائق الشيخ علي، اليوم الاثنين، أن قرارات البرلمان التي صدرت اليوم "سياسية"، مبينا أن قوانين الامتيازات لا تلغى إلا بقوانين.

وقال الشيخ علي في تغريدة على حسابه بتويتر: "إعتدتُ مصارحة شعبي وعدم خداعه أبداً: بصفتي رجل القانون، أخاطب شعبي وأقول له: لا تفرح بقرارات مجلس النواب اليوم، لأنها لامتصاص النقمة، وليس لها أي قوة قانونية".

واضاف: "فقوانين الامتيازات والصلاحيات لا تلغى ولا تعدل إلّا بقوانين..



وليس بقرارات سياسية!، ستكتشفون لاحقاً صحة كلامي".

بغداد اليوم _ بغداد

قرر مجلس النواب إبقاء جلسته، التي عقدها اليوم، مفتوحة، فيما أعلن استئنافها يوم غد الثلاثاء، في الساعة الواحدة ظهراً.

بغداد اليوم- بغداد

حددت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، الشهر المقبل موعداً لاستجواب خمسة وزراء، معلنة عن أسمائهم.

وقال مصدر نيابي لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس النواب أكد أن طلبات الاستجواب التي تم تقديمها الى الرئاسة، شملت ا

بغداد اليوم _ بغداد

أنهى مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، قراءة مشروع قانون مجلس الاعمار.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن البرلمان أنهى خلال جلسته المنعقدة الآن، قراءة مشروع قانون مجلس الاعمار.

وصوت مجلس النواب خلال جلسته حتى الآ

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