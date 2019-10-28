2019/10/28 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 -ذياب غانم في ظل الظروف التي يمرون بها في مخيمات النزوح باقليم كردستان العراق، بين فترة وأخرى النازحين الايزيديين يستغنون عن المخيمات و يقررون العودة الى مناطق سكناهم الاصلية.اليوم الاثنين، استقبل قضاء شنگال عدداً من العوائل الايزيدية التي كانت نازحة في اقليم كردستان مند هجوم تنظيم داعش الارهابي على مناطقهم، وتأتي هذه …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عوائل ايزيدية نازحة تعود الى مناطقها) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عوائل ايزيدية نازحة تعود الى مناطقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).