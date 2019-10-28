سمير حنا خمورو - البيرونية تعود إلى السلطةً في الارجنتين، انتخاب اليساري البيرتو فيرنانديز

2019/10/28 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو البيرونية تعود إلى السلطة في الارجنتين، انتخاب اليساري البيرتو فيرنانديزانتخب البيرتو فيرنانديز، المتحالف مع الرئيسة السابقة كرستينا كيرشنر، كرئيس للارجنتين في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، 27 تشرين الاول/ أكتوبر، لينهي بذلك حكما ليبراليًا استمر لمدة 4 سنوات.ويمثل هذا النصر عودة البيرونية، في سياق الأزمة الاقتصادية الحادة في الارجنتين، التي يخشى من أن استمرارها، مما سيؤدي بالبلد من جديد......

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