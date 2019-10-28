كوردستان تخصص 10 مليارات دينار لاتمام مشاريع في دهوك

2019/10/28 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قام وزير الاعمار والاسكان في حكومة اقليم كوردستان دانا عبد الكريم، اليوم الاثنين، بزيارة حدود محافظة دهوك وتفقد عدداً من المشاريع في المحافظة.

وخلال تفقد عبد الكريم لمشروع طريق كلك – بردرش، قال ان حكومة الاقليم خصصت 10 مليارات دينار لاتمام مشاريع حدود محافظة دهوك، مبينا ان الوزارة تسعى للعمل على المشاريع خلال الفترة المقبلة.

ويتضمن برنامج عمل حكومة الاقليم في كابينته التاسعة، العمل على مد افضل الطرق في الاقليم، ومن اجل تنفيذ هذا البرنامج يتم حاليا تنفيذ العديد من المشاريع في اقليم كوردستان.

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