2019/10/28 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وسائل إعلام اميركية: جثة زعيم داعش الإرهابي المجرم ابو بكر البغدادي ألقيت في البحر وكالة خطوة برس.

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