الدفاع تصدر بياناً بشأن اعتداء عناصر من الجيش على متظاهرات في بغداد

2019/10/28 | 19:48

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، بيانا بشأن اعتداء منتسبين في الجيش العراقي على طالبات مدرسة في ...





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