موسع ..مجلس النواب يصوت على تشكيل لجنة تعديل الدستور وحل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والغاء امتيازات كبار المسؤولين

2019/10/28 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب في جلسته العاشرة التي عقدت،اليوم الاثنين برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وبحضور 222 نائبا اليوم الاثنين 28/10/2019 على حزمة من القرارات المهمة ‏وفي مقدمتها تشكيل لجنة لتعديل الدستور

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