الدفاع تصدر توضيحاً بشأن الاعتداء على المتظاهرات

2019/10/28 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكدت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، أن المنتسبين العسكريين الذين قاموا بالاعتداء على المتظاهرات بالضرب في حي البنوك ببغداد، لا يمثلون الجيش العراقي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز ان "المنتسبين العسكريين الذين قاموا بالاعتداء على المتظاهرات بالضرب في حي البنوك ببغداد، لا يمثلون الجيش العراقي، الذين ضحوا بدمائهم فداءً للوطن".

واضاف البيان "واذ تستنكر الوزارة هذا التصرف غير المقبول، تهيب بكافة منتسبيها قادةً وامرين وضباطاً ومراتب بالالتزام بحماية ابناء شعبنا عموما والمتظاهرين خصوصا والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة"، وتؤكد ان واجبنا الاساسي هو الدفاع عن حياض الوطن من أي اعتداء خارجي".

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