مستشار ترامب يتحدث عن مصير جثة البغدادي

2019/10/28 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، روبرت أوبراين، عن المصير المحتمل لبقايا جثة زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، الذي قتل في عملية أمريكية بريف إدلب السورية.

وقال أوبراين لشبكة "إن بي سي"، مجيبا عن سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتصرف بجثة البغدادي بالطريقة نفسها التي اتبعتها مع جثة زعيم القاعدة أسامة بن لادن "أتوقع أن يكون الأمر كذلك".

وأكد أوبراين في تصريح آخر، أن السلطات ستتعامل مع جثة البغدادي "بطريقة مناسبة".

وشارك مصدر وصف بالمطلع رأي أوبراين، متوقعا أن يتم التخلص من جثة البغدادي رميا في البحر كما تم فعله بجثة بن لادن، حسب ما نقلته شبكة "سي أن أن".

وبررت السلطات الأمريكية قرارها رفض دفن جثة بن لادن، بالقول وقتذاك إنها لا ترغب في أن يتحول مكان دفنه فيما بعد إلى موقع أو مزار يجلب الناس إليه.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، مقتل زعيم داعش خلال عملية عسكرية شنتها القوات الخاصة الأمريكية في منطقة قرية بريشا الواقعة في ريف محافظة إدلب السورية قرب الحدود مع تركيا.



وقال ترامب إن البغدادي انتحر مفجرا سترة ناسفة كان يرتديها أثناء محاولة الفرار من منزل اختبأ فيه، مؤكدا أنه كان "يبكي ويصرخ" قبل الموت وقتل "مثل كلب".

وأفاد مراسلنا في شمال شرق سوريا بأن بقايا جثة البغدادي نقلت جوا إلى قاعدة "عين الأسد" الجوية الأمريكية في العراق، لإجراء الفحوصات عليها لتأكيد هويتها لأن تشوهت بعدما فجر نفسه.

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