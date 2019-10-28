2019/10/28 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو: في النجف... المتظاهرون يطالبون بالقضاء على الفساد وتوفير فرص عمل للعاطلين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/28 | 19:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: في النجف... المتظاهرون يطالبون بالقضاء على الفساد وتوفير فرص عمل للعاطلين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: في النجف... المتظاهرون يطالبون بالقضاء على الفساد وتوفير فرص عمل للعاطلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).