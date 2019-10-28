هي الأولى من نوعها.. مشاركة نسوية فعالة في احتجاجات العراق

2019/10/28 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق في ظاهرة هي الأولى من نوعها، شهدت ساحات الاحتجاج والتظاهر الشعبي في العاصمة العراقية #بغداد، ومحافظات أخرى مشاركة نسوية كبيرة، ولم يقتصر دور النساء في التظاهر […]

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