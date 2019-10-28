محافظ بابل يـوجه بالغـاء العقوبات المتخذة ضـد التـدريسين والطـلبة المشاركين بتـظاهرات اليـوم

2019/10/28 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه محافظ بابل، كرار العبادي، بالغـاء العقوبات المتخذة ضـد التـدريسين او الطـلبة المشاركين بتـظاهرات اليـوم الاثنين.

وقال العبادي في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم الغاء أي عقـوبة اتخـذُت ضـد التـدريسين او الطـلبة الـذين شـاركوا بتـظاهرات اليـوم ويـوجـه بالالتـزام بالـدوام للمـوظفين كـافة فـي الايـام القـادمة، كون مسؤوليتهم تقديم الخـدمات للمـواطنين".

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