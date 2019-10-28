بيان للدفاع: المنتسبون الذي اعتدوا على طالبات متظاهرات لا يمثلون الجيش

2019/10/28 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكدت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، أن المنتسبين العسكريين الذين قاموا بالاعتداء على المتظاهرات بالضرب في حي البنوك ببغداد، لا يمثلون ابطال الجيش العراقي الذين ضحوا بدمائهم فداءً للوطن.

وقال بيان للوزارة تلقت " الغد برس" نسخة منه " تستنكر الوزارة هذا التصرف غير المقبول".

واضاف البيان أن الوزارة " تهيب بكافة منتسبيها قادةً وامرين وضباطاً ومراتب، بالالتزام بحماية ابناء شعبنا عموما، والمتظاهرين خصوصا والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة، وتؤكد ان واجبنا الاساسي هو الدفاع عن الوطن من أي اعتداء خارجي".

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