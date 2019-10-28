2019/10/28 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / هيفاء القره غولي

استنفد مظفر سلمان الطائي، ست سنوات

2010 – 2016 في إخراج البرنامج التمثيلي "منتدى الخالدين" الذي يعده درامياً، القاص شوقي كريم حسن؛ بهدف تسليط الضوء على شخصيات مؤثرة في تاريخ وثقافة المجتمع العراقي، لاذاعة جمهورية

العراقي.

قال الطائي: "يشمل البرنامج، سيرة حياة الشخصية، وعطاءها، والأصدقاء والاحداث التي مرت او احاطت بها او عاشتها وعائلتها" مؤكداً: "نتناوله..



كما لو أنه حي، باسلوب تمثيلي مشوق".

وأضاف: "لم يغفل البرنامج شخصية عراقية او عربية او اجنبية..



أدباء وفنانين وأكاديميين ورياضيين وسواهم من المشاهير، شريطة مرور قرن على رحيلهم" متابعاً: "معظم أبناء الاجيال اللاحقة، لا تعرفهم؛ فنبادر للتعريف بهم، مستخدمين أجمل الطرق

الروائية".

شارك في أداء الشخصيات الفنانون سامي عبد الحميد وميمون الخالدي وعواطف نعيم وفاطمة الربيعي وعزيز خيون وجمال الشاطي ومازن محمد مصطفى ومحمد حسين عبد

الرحيم.

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