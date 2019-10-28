2019/10/28 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مكتبه: العبادي منحاز دوما لسيادة القانون وخدمة الشعب حفاظا على الوطن والمواطن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتبه: العبادي منحاز دوما لسيادة القانون وخدمة الشعب حفاظا على الوطن والمواطن) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتبه: العبادي منحاز دوما لسيادة القانون وخدمة الشعب حفاظا على الوطن والمواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).