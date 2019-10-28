2019/10/28 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

بحث رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأوضا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بارزاني وظريف يبحثان بالدوحة الاوضاع في العراق وشمال سوريا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بارزاني وظريف يبحثان بالدوحة الاوضاع في العراق وشمال سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).