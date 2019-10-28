البرلمان يستجوب عبدالمهدي الشهر المقبل

2019/10/28 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، عن طلبات الاستجواب التي تم تقديمها الى الرئاسة.وقال مراسل “كلكامش برس”، إن “الحلبوسي اعلن عن قائمة الاستجواب والتي تضمنت؛ استجواب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، ووزير الكهرباء ووزير الصناعة ووزير المالية”.وبين، أن “الاستجوابات التي أكملت الاجراءات من الناحية الشكلية والموضوعية هو استجواب وزير النفط والصناعة والزراعة”.

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