كاتب كردي يوضح رؤية الشارع الكردستاني نحو تظاهرات بغداد وبقية المحافظات

2019/10/28 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد الأكاديمي الكردي سالار تاوكوزي، الاثنين، أن الحقيقة تؤكد أن الهموم بين الشارعين الكري والعربي مشتركة فكلنا نعاني من الفساد والبطالة وعدم وجود العدالة الاجتماعية والتماييز الطبقي وغيرها من الأسباب المؤدية إلى التظاهرات.وقال تاوكوزي، لـ”كلكامش برس”، إن “الاختلاف الوحيد بين محافظات العراق ومحافظات اقليم كردستان العراق، هو وجود الأمان لدى محافظات الاخير”.واشار الى أن “في كردستان كان الكرد على علم بما يجري في وسط العراق وجنوبه ونعلن مساندتنا ودعمنا لمطالب المتظاهرين وهنالك تعاطف كبير من قبل الشارع الكردي مع مايجري هناك”، مضيفاً أنه “مازال هناك قلق، لأن المواطن الكردي يعرف أن تغيير الأوضاع في بغداد يؤثر على الأوضاع هنا على نحو مباشر، لذلك يتضرعون إلى الله أن يكون التغيير نحو الأحسن”.وأوضح، أن “في الحقيقة معظم الأسباب التي أدت إلى نزول المواطنين إلى الشارع في بغداد والمحافظات العراقية موجودة هنا في كردستان لكن مشكلتنا الأكبر في الوقت الراهن هي مجابهة العدوان التركي بكل وسيلة متاحة لأن الكيان الكردي في خطر داهم ونحن في الإقليم تتفهم مطالب المواطنين بعقلية أكثر انفتاحا من الكابينات السابقة”.وتابع أن “العنف الذي نراه عند مواجهة المتظاهرين من قبل الحكومة العراقية ناتج عن عقلية الإسلام السياسي المتطرف الذي لايفهم العالم حوله أصلا”.

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