الحلبوسي: سيتم استجواب عبدالمهدي واربعة وزراء في تشرين الثاني المُقبل

2019/10/28 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، عن طلبات الاستجواب التي تم تقديمها إلى هيأة الرئاسة، مؤكداً أنها تشمل أربعة وزراء فضلا عن رئيس مجلس الوزراء.

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه أن " طلبات الاستجواب التي تم تقديمها الى الرئاسة هي استجواب وزير النفط، استجواب وزير الكهرباء ، استجواب وزير الصناعة ، استجواب وزير المالية، واستجواب رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف أن "الاستجوابات التي أكملت الاجراءات من الناحية الشكلية والموضوعية هي ،استجواب وزير النفط والصناعة والزراعة".

وأكدبالقول " سيتم الشروع بالاستجوابات في شهر تشرين الثاني المُقبل".

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