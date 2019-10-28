الاستخبارات العسكرية تحقق مع منتسبين في الدفاع أعتدوا على طالبات متظاهرات في بغداد

2019/10/28 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق أمر مدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن سعد العلاق، اليوم الاثنين، بفتح تحقيق مع منتسبين في مديريته اعتدوا على طالبات اثناء مشاركتهن في التظاهرات.وقالت المديرية في بيان، إن “مديريها الفريق الركن سعد مزهر العلاق، وحال اطلاعه على فيديو الاعتداء على الطالبات (المتظاهرات) وجه بفتح تحقيق فوري بحق المقصرين”.وأضاف البيان، ان هذا الأجراء […]

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