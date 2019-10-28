شيوخ عشائر وناشطون من المثنى يطالبون بإقالة الحكومة وحل البرلمان ويهددون بالتصعيد

2019/10/28 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-المثنى أصدرت عدة شخصيات من محافظة المثنى بياناً مشتركاً أعلنوا فيه دعمهم للتظاهرات التي تشهدها المحافظة منذ بداية شهر تشرين الأول الجاري.وطالب البيان الذي شارك بكتابته شيوخ عشائر وناشطون مدنيون ووجهاء محليين باستمرار التظاهر السلمي حتى تلبية مطالب المحتجين، والمتمثلة بإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة ومحاسبة الفاسدين، وتقديم قتلة المتظاهرين للقضاء.[…]

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