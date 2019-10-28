نيجيرفان بارزاني وظريف يبحثان أوضاع العراق والمنطقة

2019/10/28 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وبحث معه عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك، على رأسها الأوضاع الراهنة في العراق وكوردستان سوريا.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها أن "نيجيرفان بارزاني وظريف استعرضا في لقائهما اليوم، آخر التطورات بالمنطقة".

وأضاف أن اللقاء ناقش بشكل خاص "الأوضاع الراهنة في العراق وشمالي سوريا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين".

يشار الى ان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وصل اليوم الاثنين، على رأس وفد كوردي رفيع المستوى، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في أعمال "مؤتمر ميونخ للأمن".

وتستضيف الدوحة يومي الثلاثاء والأربعاء اجتماع المجموعة الرئيسة لمؤتمر ميونخ للأمن.

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