2019/10/28 | 20:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة: تم التخلص من جثة البغدادي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل | رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة: تم التخلص من جثة البغدادي
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة: تم التخلص من جثة البغدادي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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