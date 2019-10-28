حمدى عبد العزيز - حزب الله ، وواجب قراءة اللحظة اللبنانية الراهنة .

2019/10/28 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمدى_عبد_العزيز بداية أعتبر نفسي من نصراء المقاومة اللبنانية ، في كل معاركها من أجل حماية وحدة لبنان ووحدة أراضيه ، ونضالها المجيد في مواجهة المخططات الإستعمارية في منطقة الشرق الأوسط ، وأعتبر أن حزب الله قد شكل عنصر ردع مهم للدولة الصهيونية والقوي الدولية التي تستهدف إستقلال لبنان وسلامة شعبه وأرضه ..ولكنني في نفس الوقت لاأستطيع التغافل علي أن المقاومة اللبنانية بصدد منعطف خطير ، لابفعل إزدياد عامل التآم......

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