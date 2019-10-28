الاستخبارات العسكرية تفتح تحقيقاً بشأن اعتداء منتسبين على طالبات في بغداد

2019/10/28 | 20:50

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بغداد اليوم _ بغداد

أمر مدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن سعد العلاق، اليوم الاثنين، بفتح تحقيق مع منتسبين في مد...





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