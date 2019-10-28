إطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع على متظاهري كربلاء

2019/10/28 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر محلي، اليوم الاثنين، باطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن تم "اطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع على جموع المتاظاهرين في المحافظة لتفريقهم".

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