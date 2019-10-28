مدير الاستخبارات العسكرية يأمر بفتح تحقيق بحق المنتسبين الذين اعتدوا على الطالبات

2019/10/28 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية،اليوم الاثنين، فتح تحقيق بقضية الاعتداء على الطالبات.

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