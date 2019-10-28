مهمتان سهلتان لبرشلونة وريال مدريد .. وأتليتكو في ضيافة الأفيس

2019/10/28 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الجولة 11 من منافسات الليجا مدريد ـ وكالات: يستأنف برشلونة وريال مدريد، قطبا الكرة الإسبانية نشاطهما في الليجا، من خلال المرحلة الحادية عشرة من المسابقة، والتي تنطلق اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تأجيل مباراتهما سويا (الكلاسيكو).ومع غياب برشلونة والريال عن المرحلة الماضية، قفز غرناطة إلى صدارة جدول المسابقة وهو ما لم يكن متوقعا بعد ...

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