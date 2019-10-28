6.3 مليارات دولار واردات أيلول النفطية

2019/10/28 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شملت ما صُدر من خام كركوك عبر تركيا وإلى الأردن بغداد ـ الصباح الجديد: أعلنت وزارة النفط، أمس الاثنين، مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر أيلول 2019، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط (سومو).وقالت الوزارة، في بيان لها، إن إجمالي الإيرادات بلغت 6.32 مليارات دولار من صادرات نفط شهر أيلول الماضي.وأضافت: ...

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