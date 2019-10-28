الجامعة العربية تشارك في القمة العربية الأوروبية الاقتصادية باليونان

2019/10/28 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ وكالات: يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في أعمال الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية الأوروبية المقرر انعقادها اليوم في اليونان، تحت رعاية رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية، أمس الاثنين، أن القمة الاقتصادية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين العالمين العربي والأوروبي وخلق ...

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