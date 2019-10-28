بالوثيقة.. التعليم تبقي على الإدارة بالوكالة إلى أجل غير مسمى

2019/10/28 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد الغد برس

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل ، اليوم الاثنين، الجامعات والكليات كافة باستمرار عمل رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والمعاونين الذين يديرون المناصب بالوكالة حتى تدار بالأصالة.

وتظهر وثيقة حصلت "الغد برس" على نسخة منها، أن ذلك يأتي لـ "ضمان تسيير المرفق العام، والحيلولة دون اضطرابه، على أن لا يترتب صرف أي مبالغ أو مخصصات مقابل ذلك".

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