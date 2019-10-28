جمعية: اعتداء بالضرب يطال كادر قناة العراقية ببغداد

2019/10/28 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت الجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، اليوم الاثنين، عن اعتداء بالضرب يطال كادر قناة العراقية ببغداد.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تعرض كادر قناة العراقية المكون من المراسل ثامر الشمري والمصور احسان ابراهيم للضرب ومنع من التغطية يوم امس الاحد في ساحة التحرير وسط بغداد".

وافاد الشمري بحسب البيان انه "تلقى اتصال من عدد من المتظاهرين في ساحةالتحرير حول عدم تغطية القناة للتظاهرات وطلبوا منهم ان يغطوا التظاهرات وهم تحت حماية مجموعة من المتظاهرين، وارسلوا لهم عربات "توك توك" لتقلهم من امام مبنى القناة الى ساحات التظاهر".

واضاف "ما ان وصلنا الى ساحة التحرير وباشرنا بعملنا بالحديث مع المتظاهرين وبرفقة رجال كبار كانوا يحمونا، حتى هتف بعض المتواجدين هناك باتهام كادر القناة بالمندسين وبدءوا برمينا بقناني المياه".

ختم الشمري كلامه "بانهم ذهبوا لتغطية التظاهرة على مسؤوليتهم الشخصية حيث ان ادارة القناة رفضت خروجهم نتيجة لما تعرض له كادر القناة من اعتداءات خلال تظاهرات الاول من اكتوبر".

وادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين وبشدة الاعتداء الذي تعرض له الزملاء في العراقية، وتطالب وزير الداخلية ورئيس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة بضرورة اتخاذ اجراءات فورية وجدية للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها زملاء المهنة.

كما تهيب الجمعية بالمتظاهرين بعدم الاعتداء على الكوادر الاعلامية كونهم جهة ناقلة للحدث وليست بالضرورة طرف فيه.

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